حكم القضاء الصيني على مواطن أميركي في الثامنة والسبعين من العمر بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس، وفق ما أفادت محكمة صينية، لكنها لم تكشف تفاصيل كثيرة عن القضية التي لم يعلن عنها سابقا.



ويعد هذا النوع من الأحكام المشددة نادرا بالنسبة للمواطنين الأجانب في الصين ويرجح بأن يفاقم سجن جون شينغ-وان ليونغ الذي يحمل جواز سفر أميركيا التوتر في العلاقات المتضررة أساسا بين بكين وواشنطن.



وليونغ مقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ و«دين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة»، بحسب ما جاء في بيان محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين.



واتخذت سلطات سوتشو «تدابير إلزامية بموجب القانون» في حق ليونغ في أبريل 2021، من دون تحديد تاريخ نقله إلى السجن. ولم يتضح مكان إقامة ليونغ عند توقيفه.



وذكر متحدث باسم السفارة الأميركية في بكين أنه مطلع على التقارير التي تفيد عن إدانة مواطن أميركي وصدور حكم في حقه مؤخرا في سوتشو.



وأفاد بأن «سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج وأمنهم هما أولوية وزارة الخارجية الكبرى».



وفي هونغ كونغ، أفاد وزير الأمن كريس تانغ في مؤتمر صحافي بأنه تم إبلاغ سلطات المدينة بتوقيف ليونغ في العام 2021.



وقال تانغ «نفذت شرطة هونغ كونغ عملية متابعة بناء على إخطار»، من دون تقديم تفاصيل.