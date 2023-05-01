«أحلق شعري تماماً كي أخرج من تقمص الدور»

توم هولاند، الممثل البريطاني، يؤكد أنه بحاجة إلى حلق شعر رأسه تماما بعد انتهاء تصوير الأدوار السلبية التي يتقمصها بشكل قد يؤثر على حياته.