عبدالهادي العجمي



أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح، أهمية الأمن السيبراني لضمان حماية سرية المعلومات وتأمين المؤسسة العسكرية من المخاطر الإلكترونية.



واستمع نائب رئيس الحرس إلى إيجاز عن مركز مراقبة أمن المعلومات من المقدم م.أحمد علي عبدالله عن الجهود المبذولة لمواكبة أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني ورفع قدرات المختصين به في مواجهة حالات الاختراق والقرصنة.



وأشار نائب رئيس الحرس الوطني إلى أن القيادة في الحرس الوطني تقدم كل الدعم لتكريس الأمن السيبراني من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية التي تجمعها بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع الحرس الوطني، مشيدا بقدرات مركز مراقبة أمن المعلومات وقدرات كوادره في سرعة ودقة تنفيذ المهام، ما يفعل دور الحرس الوطني في الدفاع عن الوطن، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.