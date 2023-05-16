تسلّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في قصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز



آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لحضور الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد بتاريخ 19 الجاري في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.



وقام بتسليم الدعوة لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة، رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، والسفير أحمد فهد الفهد وكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو، والفريق متقاعد جمال محمد الذياب مدير مكتب سمو ولي العهد، ومازن عيسى العيسى وكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو عبده بينيتز رئيس جمهورية پاراغواي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.