عرف أسرار أغلب أنواع الأسماك، وتولع بمسكة الخيط وزفرة السمكة منذ صغره، ورافق والده خلال رحلات صيده للمحادق الشمالية، فكانت بداية اللانهاية لعشق البحر، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق علي المشموم الذي حدثنا عن أولى مراحل تعلقه بهواية الحداق، وأفضل أماكن الصيد حاليا وأنواع الأسماك المتواجدة فيها، وأفضل أوقات حضور حبيب الملايين السبيطي وييمته ومكانه، ومتى يكثر صيده، وما هي مواسم الشيمة وأماكنها، كما أطلعنا المشموم على أنواع الچنعدة ومواسمها وسرعة الطراد المطلوبة لتشخيطها، وأكثر ما يميز الجق، والتكنيك المطلوب لاستخدامه، ومتى يكون وقت صيد أسماك الشعم والنويبي وأماكن تواجدها، وأكثر هموم أهل البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة ومعلومات بحرية متنوعة عن الصيد، فإلى التفاصيل.



في البداية يقول الحداق علي المشموم: تعرفت على الخيط وتولعت بنبرة السمچة منذ الصغر وكان يأخذني الوالد برحلات صيده، وهو اللي حببني بالبحر، وكنت أروح معاه كل مكان الحيشان والدفان والرشدان وأقواع 25.90.60 تقريبا، وعرفت منه كل شيء يخص البحر والصيد من الموادع وأحجام الخيوط المناسبة وأنواع الييم، وأماكن الصيد والتواريخ العربية، ودائما يذكرني بأن البحر حسبة وماية، وبعدها كبرت وتطورت هوايتي واشترى لي طرادا بحجم 23 قدما، وتقريبا حدقت بعموم الدفان.



أفضل أماكن الصيد



ويضيف: مع دخول فصل الصيف ستتواجد الأسماك في الأماكن الصخرية والرملية، بعكس الشتاء تكون في الأماكن الطينية، وأفضل أماكن الصيد في الشمال الركسة والدردور، وهناك تجد الهامور والشعم الأصفر والنويبي بس خفيف والشماهي والشيم، وأيضا الحيشان والرشدان وجسر جابر تحصل فيها السبيطي والمزيزي.



السبيطي يبيله إدارة



ويتابع: صيد السبيطي «إدارة» ويبيله صبر وييمة وخيط عدل، والحداقة الكبار يقولون إذا طولت بالك على السبيطي تطول بالك على كل البشر، ومن المتعارف عليه أن وقت السبيطي من شهر يوليو الى ديسمبر، ويكثر صيده في شهر سبتمبر وييمته تختلف من موسم الى موسم ومن شهر الى شهر، وعلى سبيل المثال في فصل الشتاء يرغب مصران الدجاج، وفي فصل الصيف يرغب الزورية الحية اللي حجمها بطول الإصبع، وخاصة اذا شكيتها من تحت عظم الذيل وتنزلها في خيط ركة ومدور وبلد صغير، ويكثر صيدك إذا الماية جاره، ومن الخلطات السرية انك تخلط مصران الدجاج مع البيض والطحين وبعد دقايق تلاقيه حواليك، وأيضا يضرب على ربيانة كاملة في ميدار رقم 6/0 والخيط 35 أو 40، احدق للسبيطي بييمة زورية محاياة أو منكوسة أو بربوج أو صلاخة ميد، وأفضل ماية للسبيطي هي نص الثبر الى آخره، وأول السجي يكثر صيدك من المزيزي اللي معروف عنه غشيم ويضرب على كل ييمة ويكثر صيده في مسكان وشمال فيلكا وقصار عوهة وأقواع 25، ومن المتعارف عليه انه اذا تواجد المزيزي يعني تواجد السبيطي.



مواسم صيد الشيمة



ويضيف: موسم الشيم في الربيع وأول يوليو وأغسطس، ويفضل لصيدها خيط 80 أو 90 والميدار 9/0 او10/0 والييمة زورية أو يميامة أو ربيانة حيه «محاياه»، وهناك طريقة أخرى لصيدها يبيلها خبرة في (اللفاح والجق) والأماكن التي تتواجد فيها الشيمة الدردور والركسة، وعوارض عوهة والأقواع والأقفاص وجسر جابر والحيشان، ومع تطور الأجهزة الملاحية الحين تقدر تشوفها بالجهاز والأمور سهالات مو نفس قبل انك تتعب وتدور، ولكن الذي ينقص الناس الفن، وهذا اللي نتكلم عليه حتى لو كانت موجودة بالجهاز ورني شلون تصيدها هنا (لعبة الفن) لأن سمكة الشيم مو أي حداق يصيدها، وهذا السبب كافي أن يجعل الحداقة يتفاخرون بصيدها.



الچنعدة نوعان وتنصاد تشخيط



وأضاف: موسم سمكة الچنعد في شهري سبتمبر وأكتوبر داخل الجون وتبين في جزيرتي كبر وأم المرادم ويتواجد في جزيرة أم المرادم منعها نوعان، الأول في شهر ديسمبر، والثاني في شهر فبراير، وأفضل مواقع صيدها من جهة شمال شرق جزيرة أم المرادم ويكون تشخيطها بشكل هلالي رايح جاي، والچنعد في جزيرة كبر الأكبر حجما، وأفضل موسم لصيدها في فصل الشتاء، وفي شهر مايو تصيدها داخل خور الخيران وصوب محطة الزور، وفي شهر يونيو يزيد في قطعة عريفجان وصخرة تايلور، وفي شهر أبريل تبين الچنعدة العودة في أرياق البلداني وتنصاد بالتشخيط صوب النار والعودة منها تصيدها في أمديرة، وخاصة في شهري ديسمبر ويناير، وموجودة في المحادق الشمالية داخل الجون صوب الأقفاص، وغالبا أفضل سرعة للطراد وقت التشخيط بحدود 4 ونص عقدة الى 5 نص عقدة وخاصة صوب الجزر، متعة صيد الچنعد بالقفشة فيها حرفنة وتحتاج الى خبرة ومعرفة ومو كل حداق يصيدها، كما أن ألوان القفاش لها أوقات ومواسم، وكل وقت له لون معين وليس مجرد حظ.



الجق وغريزة الأسماك



ويقول: طريقة الصيد (الجق) للأمانة أشوف أنها طريقة مثمرة وتجذب الأسماك بسهولة ظنا أن الجق سمكة صغيرة متعورة أو تبي تموت أو أنها تبي تنحاش وغريزة الأسماك أن أي سمكة تكون متعورة سهلة للأكل، والجق في الكويت اصطاد كل أنواع الأسماك تقريبا ويفضله الكثير لسهولة استخدامه أو لسهولة التكنيك المستخدم، أنا أعطيه وصف كما شاي الليبتون كل ما حركتها في الماء أعطتك نكهة ولونا، أما الجق كل ما حركته اصبح الصيد أفضل وما في زفرة.



وقت صيد الشعم والنويبي



ويضيف: الشعم يتواجد في مناطق عوهة والركسة والدردور والدفان وأيضا في المحادق الشمالية الحيشان والرشدان والخيوسه، ووقت الشعم من شهر نوفمبر حتى شهر يونيو، أما بالنسبة للنويبي تحصله في منطقة الأبراج والدفان والتي تعتبر من أفضل المناطق التي يتواجد فيها النويبي، وأيضا تحصله في الحيشان من شهر مايو حتى شهر أغسطس.



ختامية



واختتم المشموم قائلا: أكثر شيء يضايقنا نحن معشر الحداقة ما يقوم به البعض من رمي العلب والأكياس الفارغة بالبحر، والتلوث الحاصل الذي دمر البيئة البحرية والذي ساهم في نفوق العديد من الأسماك، وأيضا أصحاب المشابك والقراقير، كما أرجو من اخواني الحداقة الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية، خصوصا اللايف جاكيت والتشييك على الطراد قبل وبعد طلعة البحر وصيانته بشكل دوري، وربي يحفظ الجميع.





