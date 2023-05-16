القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت شركة «Victoria Film» عن بدء عرض فيلم «الصف الأخير» في دور العرض السينمائية في الكويت، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، العراق والأردن 18 الجاري، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.



وتدور قصة الفيلم حول شاب قليل الخبرة في الحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسا على عقب.



يقوم ببطولة الفيلم: بيومي فؤاد، تيام قمر، ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن، والفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، وإخراج شريف محسن.