

نشرت نجمة «مسرح مصر» ويزو على حسابها الخاص بـ «إنستغرام» مجموعة من الصور لإحدى الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها على «فيسبوك»، حذرت من خلالها جمهورها ومتابعيها منها، مؤكدة أنها تنتحل شخصيتها وتتحدث باسمها.



وكتبت ويزو: «بالنسبة للصور اللي أنا مشيراها دي صور لصفحة منتحلة شخصيتي وبتتكلم على لساني وأنا ماليش علاقة بالصفحة دي أصلا ولا بالكلام اللي بيتنشر عليها، وإن شاء الله هيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة منتحل شخصيتي قانونيا».



وتابعت: «أنا ماليش غير صفحة رسمية موثقة وعليها العلامة الزرقا اللي بنشر فيها كل ما يخصني ودا اللينك بتاع صفحتي أي صفحة تانية مش بتاعتي بحبكم أوي يومكم بيضحك».