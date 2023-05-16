

كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعاقدها على مسلسل تونسي للعرض في موسم رمضان 2024، بعد النجاح الذي حققته خلال الموسم الماضي في مسلسل «جعفر العمدة».



وأكدت هالة من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بـ «إنستغرام» أن التعاقد تم أثناء وجودها في تونس لتكريمها عن دورها في المسلسل، وأنها التقت هناك بعض المنتجين الذين أقنعوها بالمشاركة في المسلسل التونسي، وأضافت أن العمل سيتم تصويره ما بين جدة والقاهرة وباريس.



يذكر أن هالة صدقي خاضت دراما رمضان الماضي بمسلسل «جعفر العمدة» وقدمت خلاله شخصية «صفصف» والدة محمد رمضان، وشاركهما البطولة: زينة ومي كساب وإيمان العاصي وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



كما شاركت في مسلسل «سره الباتع» المستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وهي دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، وكان معها في البطولة أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، منهم: أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحسين فهمي ومحمود قابيل وأحمد عبدالعزيز وجومانا مراد وغيرهم من النجوم.