استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا سويسريا برئاسة السفير السويسري لدى الكويت تيزيانو بالميلي، وبمشاركة قنصل عام سويسرا في دبي ورئيس مركز الأعمال السويسري للشرق الأوسط فرانك إيغمان، وذلك في لقاء أقامته الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب السويسري.



ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات وخصوصا بقطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، التمويل، المواد الغذائية، تجارة المنتجات الاستهلاكية، الرعاية الصحية والأدوية، فلاتر المياه، مواد البناء، التعليم، الفندقة والضيافة، الاستشارات، وأنظمة أخذ العينات للكيماويات والأدوية.



وقد ترأس الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فهد الجوعان، كما حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بالإضافة إلى ممثلي بعض الجهات الحكومية والعديد من الشركات الأعضاء لدى الغرفة، حيث رحب الجوعان بالوفد السويسري مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت والاتحاد السويسري خصوصا على المستوى الاقتصادي.



وأكد الجوعان على الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لزيادة التعاون الاقتصادي، وأضاف أنه على الرغم من اعتبار سويسرا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 783 مليون دولار في 2021، مؤكدا على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين الكويت وسويسرا.



ومن جانبه، أعرب السفير السويسري عن سعادته بالتعاون القائم بين الطرفين، وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب السويسري للتعاون المشترك مع الكويت في شتى المجالات، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في سويسرا، وكذلك بحث إقامة بعض المشروعات التي يمكن إقامتها في كلا البلدين.



وبدوره، عبر القنصل فرانك إيغمان عن امتنانه للغرفة على حسن الاستقبال وتنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين للالتقاء واستعراض فرص التعاون المشترك، موضـحــا أن الإمكانيـــات المتاحة في كلا البلدين ضخمة ومتعددة، حيث دعا المستثمرين للعمل الجاد على تعزيز التبادل التجاري، وكذلك إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.



من جهتها، قدمت في الشويب من قسم خدمات المستثمرين في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، عرضا حول البيئة الاستثمارية في الكويت، مشيرة إلى أن الكويت تقدم العديد من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب، ومنها الحصول على ملكية استثمار بنسبة 100%، إلى جانب إعفاء من الضريبة لمدة 10 أعوام، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى، وأضافت أن الكويت تهتم بنقل المعرفة وتنويع الاقتصاد، لافتة إلى وجود العديد من الأنشطة الاقتصادية المسموح الاستثمار فيها بالكويت.