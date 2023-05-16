محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان شركات المقاولات تنتظر انطلاق مشروع الإصلاح البيئي في الكويت ومازال يتعين على هذه الشركات المعنية بعمليات الحفر والنقل والإصلاح في جنوب الكويت وتحديدا في المشروع المعروف باسم SKETR-2 حشد الجهود وتشكيل التحالفات للحزم الثلاث التي تبلغ قيمتها الإجمالية 460 مليون دولار وفقا لمصادر في الصناعة النفطية. وأضافت المصادر ان المقاولين مازالوا ينتظرون عقد الاجتماع الافتتاحي الذي سيسبق المضي في تنفيذ المشروع، وهم ملزمون بتعبئة الجهود وتشكيل التحالفات في غضون ثلاثة أشهر من انعقاد الاجتماع المذكور. وقال احد هذه المصادر «ان جميع المقاولين منهمكون حاليا في اجراء محادثات مع موردي المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع»، ويشمل نطاق العقود الخاصة بالمناطق الثلاث معالجة حجم إجمالي قدره 8.5 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة. وتمثل العقود جزءا من مشروع SKETR-2 الذي يتم تنفيذه من قبل شركة نفط الكويت، وقد تم توقيع العقود في 7 مارس من قبل ثلاث شركات كل منها مستقل عن الآخر على النحو التالي:



٭ المنطقة أ ـ مجموعة الساير (الكويت) ـ 155 مليون دولار



٭ المنطقة ب ـ شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات (الكويت) ـ 153 مليون دولار



٭ المنطقة ج ـ شركة زاوبين هانغزهاو (الصين) ـ 152 مليون دولار.



وتعد هذه العقود جزءا من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي (كيرب) الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ويعتبر مشروع الاصلاح البيئي الكويتي أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم وقد وضعته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للسماح للكويت بمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن حرب الخليج 1990-1991.