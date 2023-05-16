

باتت مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون والجدل الثائر حول رفع سقف الدين مقابل تخفيض الإنفاق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس أكبر من سابقاتها، مما يهدد بدفع الأسواق العالمية إلى مزيد من الآلام. وبالنسبة للمستثمرين، هناك عدد قليل من الملاذات الآمنة للاختباء بخلاف أقدم طريقة تحوط: «الذهب».



ويعد المعدن الثمين إلى حد بعيد هو الاختيار الأفضل لأولئك الذين يسعون إلى الحماية من خطر انتهاء الموعد المحدد للوصول على سقف الدين دون الوصول إلى اتفاق، وفقا لأحدث استطلاع أجرته Markets Live Pulse من «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية.نت»، إذ قال أكثر من نصف المتخصصين في صناعة التمويل إن الذهب هو ما سيشترونه إذا فشلت الحكومة الأميركية في الوفاء بالتزاماتها.



ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو نقص التحوطات البديلة، حيث كان ثاني أكثر الأصول التي يعتزمون شراءها في حالة التخلف عن السداد، وفقا لمسح عالمي شمل 637 مشاركا، كانت سندات الخزانة الأميركية وهو اختيار متناقض إلى حد بعيد، بالنظر إلى أن هذا هو الشيء ذاته الذي من المحتمل أن تتخلف أميركا عنه.



ويجب الأخذ في الاعتبار أنه حتى المحللون المتشائمون يرون أن حاملي سندات الخزانة الأميركية، سيحصلون على مدفوعاتهم ـ ولكن في وقت متأخر ـ وأنه في حالات أزمة الديون الأكثر خطورة في السنوات السابقة، ارتفعت سندات الخزانة حتى مع إزالة تصنيف الولايات المتحدة الائتماني الأعلى من قبل «ستاندرد آند بورز».



بينما حظيت عملات الملاذ التقليدي مثل الين الياباني والفرنك السويسري ببعض المعجبين، لكن كل منها كان أقل شعبية من الدولار الأميركي أو ربما كان أكثر ما يثير الدهشة بيتكوين، الذي اعتبره بعض المستثمرين نوعا من الذهب الرقمي.



ويأتي ذلك فيما اصطف كبار الشخصيات السياسية والمالية لتقديم تحذيرات بشأن ما قد يحدث إذا لم يتم حل مأزق سقف الديون، وقال الرئيس جو بايدن «العالم كله في ورطة»، فيما عبر جيمي ديمون رئيس «جي بي مورغان تشيس وشركاه» عن رأيه قائلا «من المحتمل أن تكون كارثية»، بينما حذر صندوق النقد الدولي، من تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون بأنه سيكون له «تداعيات خطيرة للغاية».



ومن المحتمل أن يكون التخلف عن سداد الديون السيادية من قبل أكبر اقتصاد في العالم غير وارد، لكنه بالتأكيد أمر يمكن التفكير فيه الآن.



وقال نحو 60% من المشاركين في استطلاع MLIV Pulse إن المخاطر أكبر هذه المرة مما كانت عليه في عام 2011، وهي أسوأ من أي أزمة حد للديون حدثت في الماضي. وارتفعت تكلفة التأمين ضد عدم السداد من خلال مقايضات التخلف عن السداد لمدة عام عن المستويات السابقة التي شوهدت في السابق، على الرغم من أنها لاتزال تشير إلى أن الفرصة الفعلية للتخلف عن السداد ضئيلة نسبيا.



وتعـتــقد الغالبيــة المريحة من المستثمرين في استطلاع MLIV أن سندات الخزانة لأجل 10 سنوات سترتفع إذا انتهت معركة سقف الديون. ومع ذلك، ينقسم المحترفون حول ما يمكن أن يحدث إذا تعثرت حكومة الولايات المتحدة بالفعل. ويتوقع حوالي 60% من المستثمرين الأفراد تراجع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في حالة التخلف عن السداد. انتهى العائد على الأوراق النقدية القياسية الأميركية الأسبوع الماضي عند 3.46%، أي أقل بنحو 63 نقطة أساس من أعلى مستوى له لهذا العام.