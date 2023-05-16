

استكمالاً لجهوده المستمرة في إطار مواكبة التحول الرقمي، أعلن بنك برقان تمكين كل العملاء من فتح حساب «كنز» للسحب والادخار، وذلك في اقل من دقيقة، باستخدام تطبيق بنك برقان. وتأتي هذه الميزة الحصرية في إطار استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل تجربة العملاء المصرفية وتعزيزها من خلال طيف واسع من المنتجات والخدمات الرقمية المتاحة عبر تطبيق «برقان موبايل» وخدمة «برقان أونلاين».



وتم تصميم حساب «كنز» ليكون حسابا للادخار والسحب في آن واحد، إذ يمكن لعملاء بنك برقان التمتع بفرص أكبر للفوز في المنشورات الدورية للحساب، كلما وفروا أكثر. وتتراوح قيمة جوائز السحب بين 2000 دينار في السحب الشهري، و500 ألف دينار في السحب نصف السنوي، و1.5 مليون دينار في السحب السنوي، علما بأن هذا الحساب المبتكر يتميز بتمكينه العملاء من رفع قيمة محفظتهم المالية وبناء أساس مالي متين لمستقبلهم وعائلاتهم.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال دينيز جنكيز، رئيس المجموعة للخدمات المصرفية الرقمية في بنك برقان: إننا نشهد آفاقا جديدة كل يوم للتقنيات المتقدمة والحلول الرقمية الذكية، وباتت الثورة الرقمية تحدد واقعنا اليومي وجودة أسلوب حياتنا ومدى تحكمنا بكل التفاصيل، ولهذا السبب، نحن في بنك برقان لا ندخر جهدا في ابتكار منتجات وخدمات رقمية تهدف إلى تمكين عملائنا من تلبية احتياجاتهم المصرفية، بمرونة وأينما كانوا. وإن القدرة على فتح حساب «كنز»، خلال أقل من دقيقة، ليس سوى جزء بسيط من الميزات التي يمكن للعملاء الاستفادة منها رقميا عبر «برقان أونلاين» و«برقان موبايل».



بدوره، قال ناصر القيسي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك برقان: إن احتياجات العملاء تتغير باستمرار، ولكن بعضها أساسي وثابت، كالحاجة إلى الاستقرار والأمن الماليين أو توفير برنامج ادخار يمكنهم من مواكبة المتطلبات اليومية المتزايدة. لذا، ما زلنا نركز جهودنا، في بنك برقان، على ابتكار حلول وخدمات تتناسب مع احتياجات عملائنا الأساسية والمتغيرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاحترافية والموثوقية والولاء.



وحساب كنز هو حل مبتكر، حيث من الممكن لأولياء الأمور الاستثمار في المستقبل المالي لأطفالهم. من خلال فتح حساب كنز، يمكن للوالدين تشجيع أطفالهم على ادخار الأموال مع منحهم أيضا فرصة للفوز بإحدى المكافآت. إنه مصمم لمساعدة الأطفال على تطوير عادة الادخار منذ سن مبكرة وزراعة نوع من المسؤولية تجاه المال. مع حساب كنز، يمكن للوالدين الاطمئنان بأنهم يتخذون الخطوة الأولى نحو تأمين المستقبل المالي لأطفالهم.



وإضافة إلى حساب «كنز»، يقدم بنك برقان مجموعة من الحسابات التي تتناسب مع متطلبات العملاء الدقيقة، مثل حساب «الراتب» وبطاقات الخطوط الجوية القطرية الائتمانية وغيرها من المنتجات المصرفية الأخرى المتخصصة، والتي يمكن للعملاء الاستفادة منها ماليا.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، بصفته شريكا ماليا موثوقا، يواصل التزامه بتزويد عملائه بحلول مالية مبتكرة تواكب احتياجاتهم، وتتخطى تطلعاتهم وتوقعاتهم. وتأتي هذه التعزيزات في إطار استراتيجية البنك ورؤيته الشاملة لتحقيق هدفه الاجتماعي المتمثل في رفع مستوى الثقافة المالية والوعي المالي لكل أفراد المجتمع، من خلال أدوات الإدارة المالية الشخصية وخدمات الاستشارات المصرفية.