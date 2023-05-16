

أعلنت شركة نسبريسو عن طرح ماكينة فيرتو بوب لتكمل مجموعة ماكينات فيرتو بصفتها الإصدار الأصغر حجما والأرخص ثمنا من فئة فيرتو. تستوعب ماكينات فيرتو أكثر من 30 توليفة قهوة مميزة وقهوة أحادية المنشأ لتحضير الأكواب بأحجام مختلفة، فتتيح لعشاق القهوة احتساء المشروب المفضل لديهم على ذوقهم وفي أي لحظة، بكبسة زر.



وعلى غرار كل ماكينات فيرتو، يمكن لمستخدمي ماكينة فيرتو بوب الاستفادة من تقنية Centrifusion الدورانية لاستخراج القهوة التي ابتكرتها نسبريسو والحائزة براعة اختراع، التي تعمل بتحليل الرمز الشريطي على كل كبسولة لضبط الإعدادات بحسب كل نوع قهوة. فبكبسة زر، يتعرف النظام الذكي تلقائيا إلى كبسولة القهوة من خلال قراءة الرمز الشريطي فيضبط تدفق الماء وسعتها والحرارة وفترة النقع ودوران الكبسولة لاستخراج قهوة غنية وعالية الجودة. هكذا تحضر الماكينة كل كوب بحسب توليفة القهوة، ليستمتع المستخدم بأطيب نكهة وقوام كريمي في كل مرة.



وتضفي ماكينة فيرتو بوب من نسبريسو لمسة من الألوان الفرحة على أي زاوية، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، لتتيح لعشاق القهوة الاستمتاع بتوليفتهم المفضلة وبالجودة التي اشتهرت بها نسبريسو.



تتوافر فيرتو بوب بـ 6 ألوان جديدة تسمح لعشاق القهوة بالتعبير عن نفسهم وذوقهم، من الألوان الكلاسيكية مثل الأسود Liquorice Black أو الأبيض Coconut White، إلى الألواح المرحة والنابضة بالحياة مثل الأحمر Spicy Red والأصفر Mango Yellow والأخضر Aqua Mint والأزرق Pacific Blue.



وانطلاقا من فلسفة الاستدامة التي تتبعها نسبريسو، تم تصنيع ماكينات فيرتو بوب من البلاستيك معاد التدوير بنسبة 35%، فيما العلب مصنوعة من البلاستيك معاد التدوير بنسبة 99.5%.



وتستوعب ماكينات فيرتو أكثر من 30 توليفة مميزة من مجموعات القهوة الدائم وتلك محدودة الإصدار. تسهم كبسولات القهوة ذات الأحجام المختلفة في تحضير أحجام مختلفة من الأكواب، لتقديم تجربة قهوة لا يعلى عليها.



سواء كنتم تريدون إبهار أصدقائهم خلال البرانش في منزلكم، أو تشتهون تحضير اللاتيه المفضل لديكم، فإن ماكينة فيرتو بوب ترضي جميع الأذواق وتحلي كل اللحظات، إذ يمكنها تحضير 4 أحجام من أكواب القهوة وهي الكوب (230 مل) وجران لونجو (150 مل) ودوبل إسبريسو (80 مل) وإسبريسو (40 مل). يمكن استخدامها مع خافق الحليب آيروتشينو لتحضير الوصفات الأحب إلى قلبكم من راحة منزلكم.



مزايا ماكينات فيرتو بوب



تتغنى ماكينات فيرتو بوب الجديدة والمبتكرة بباقة من المزايا المصممة لتقديم تجربة أغنى:



٭ نظام Centrifusion الجديد لاستخراج القهوة (نظام دوراني) يحضر القهوة بعناية ودقة. يصل الدوران إلى 4 آلاف دورة في الدقيقة لاستخراج القهوة بالكامل.



٭ تقنية قراءة الرمز الشريطي التي تضبط إعدادات تحضير القهوة مثل حجم الكوب والحرارة وسرعة الدوران ونسبة التدفق ومدة ملامسة الماء للقهوة لضمان عملية استخراج دقيقة.



٭ تشغيل سهل وبسيط بلمسة زر.



٭ تسخين الماء خلال 30 ثانية.



٭ قاعدة أكواب قابلة للتعديل.



٭ ميزة إطفاء الآلة تلقائيا بعد مرور دقيقتين على عدم استخدامها.



٭ الأبعاد: 136 × 426 × 250 ملم.



٭ الوزن: 3.5 كلغ.



٭ سعة خزان الماء: 0.6 ليتر.



٭ الاستهلاك: A+.



٭ مصنعة من البلاستيك معاد التدوير بنسبة 35%.