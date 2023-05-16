

يواصل بنك وربة حملته التوعوية لعملائه ضد رسائل الاحتيال التي تتعلق بالحسابات الوهمية التي تتواصل مع العملاء عبر الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بهم، مطالبا بأنه ..يجب على العميل ألا يتفاعل مع الرسائل التي تدعي إيقاف الحساب البنكي أو الطلب بتحديث البيانات البنكية»، ويأتي ذلك في إطار دعم «وربة» لفعاليات حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقت بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة المالية في المجتمع، وحماية حقوق العملاء.



وبهذا الصدد قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن المطيري إن «وربة» يساهم من خلال رسائل متعددة تحمل مضامين مختلفة تتعلق بالعناصر الرئيسية للحملة، يوجهها إلى شرائح عملائه على تنوع مستوياتهم واهتماماتهم، وبما يتناسب مع ثقافة وطبيعة كل شريحة منهم، كما يتم توجيه بصفة دائمة مجموعة من الرسائل إلى الموظفين باعتبارهم جزء أساسي في تحقيق أهداف الحملة، وأهمها التوعية والتعريف والتحذير من مخاطر محتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند الاستخدام لوسائل التقنية الحديثة، ومنها عدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو ردا على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.



ودعا إلى ضرورة التعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية وعدم حفظ أي معلومات سرية مثل: أرقام بطاقة السحب الآلي، أو بطاقة الائتمان، أو رقم التعريف الشخصي على الهاتف النقال، وكذلك عدم كتابة الرقم السري على البطاقة أو مشاركته مع أي جهة، وينطبق هذا أيضا على كلمة التأكيد لمرة واحدة «OTP»، كما يوصي البنك بضرورة تسجيل الخروج من التطبيق أو الموقع الإلكتروني للبنك فور انتهاء المعاملة.



وشدد المطيري على ضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة والتي قد تعرض العملاء للاحتيال، حيث عادة ما يتم إرسال رسائل التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني من المواقع المشبوهة، بحيث لا يستطع المستخدم أن يميز بين البريد الإلكتروني الحقيقي والمشبوه، ولذلك ينصح بنك وربة بعدة قواعد مهمة للتعامل مع رسائل البريد الإلكتروني، أبرزها ضرورة التأكد من أن البريد الإلكتروني مرسل من مؤسسة رسمية مع عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية والتأكيد بشأن عدم فتح أي روابط أو تزويد الجهات بأي معلومات سرية، حيث إن البنك لا يطلب المعلومات السرية أو رمز المرور OTP.



وأكد المطيري حرص البنك على إبراز أهمية خصوصية البيانات الشخصية وكلمات السر وتجنب مشاركتها لتفادي عمليات الاحتيال، مع التشديد على أهمية الأمن السيبراني لمواجهة التحديات المرتبطة باستهداف بيانات المستخدم على المنصات الإلكترونية المختلفة.



وتبرز رسائل «وربة» السياسات الواضحة والمحددة التي وضعها بنك الكويت المركزي لتوجيه عمليات التمويل في البنوك، ومنها تزويد العملاء بتفاصيل التمويل، وقيمة وعدد الأقساط، ومواعيد السداد، ونسبة القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم السداد، ويحق للعميل الحصول على مهلة يومين على الأقل، لمراجعة العقد بشكل شامل قبل التوقيع عليه، والحصول على مسودة العقد التي تتضمن تفاصيل مثل نوع التمويل، ومدة السداد، مقدار القسط والعائد بعد توقيعه، حيث تنقسم التمويلات المتاحة للعملاء إلى نوعين، التمويل الاستهلاكي والتمويل السكني.