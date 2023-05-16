بيروت ـ أحمد عز الدين



عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة للصندوق السيادي برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، راجي السعد، ايراهيم منيمنة، غسان حاصباني، حسن فضل الله، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق.



كما حضر رئيس مجلس ادارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول والاختصاصي المالي في الهيئة محمد صافي.



وعقب الجلسة، تحدث النائب كنعان فقال «تابعنا درس بنود الصندوق السيادي، وقد حسمنا نقاطا عدة. وستكون هناك محفظة للادخار والاستثمار وهي للأجيال المقبلة ولا يتم المس بعائداتها وتستثمر بمشاريع منتجة وهي بنسبة 80% اما الـ20% الأخرى فتخصص لمشاريع تنموية تعود بالنفع للمجتمع».



واشار كنعان الى أنه «كما حسمنا العائدات وقواعد السحب واستقلالية الصندوق، سنحسم الاسبوع المقبل المرجعية الدستورية للصندوق السيادي التي تشرف بشكل رقابي عليه».



واضاف «استمعنا من هيئة قطاع البترول الى الخطوات التي يقوم بها لبنان راهنا تحضيرا لاستخراج النفط والغاز وهي خطوات واعدة ومهمة للبنان واقتصاده».