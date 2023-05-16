قال رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس إن الحكومة تبحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب والأجور للعاملين في مؤسسات الدولة. وأقر عرنوس، في لقاء بين حكومته ونقابات العمال، «أن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل ومتقاعد»، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة أمس. وبرر عرنوس تدني الأجور بسبب «فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاما» على حد تعبيره.



من جهته، بين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، أن الحد الأدنى للأجور «لا يكفي سوى يوم واحد لأسرة متوسطة، حيث إن الطبخة الواحدة أصبحت تكلف 100 ألف ليرة».



وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام جمال الحجلي إن «الطبقة العاملة أصبحت في آخر درجة من السلم الاجتماعي، حيث يعمل موظف الدولة ثلاثة أعمال يوميا ليعيش».