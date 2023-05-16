



أعلن د.مكسيم كوروليوف، أن الشخص يشعر بالتهاب المفاصل في الصباح، وبالداء المفصلي في المساء مشيرا إلى أن التهاب المفاصل والداء المفصلي (حالة الفصال العظمي) من الأمراض المنتشرة، وغالبا ما يتم الخلط بينهما، مع أن لهما طبيعة مختلفة تماما، فالداء المفصلي سببه شيخوخة الغضاريف. لذلك تظهر أعراضه عادة لمن تجاوز عمره 65 عاما، أما التهاب المفاصل فهو من أمراض المناعة الذاتية الالتهابية.



ويقول: «كيف نحدد بسرعة، هل الشخص يعاني من التهاب المفاصل أم الداء المفصلي؟ - التهاب المفاصل يؤلم في الصباح، ويرتبط بالخمول الصباحي، وتساعده العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، وممارسة الرياضة على تخفيف الألم. أما الداء المفصلي، فكل شيء يؤلم في المساء، ولا تساعد التمارين الرياضية، بل تسبب تفاقم الحالة، كما أن العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات غير فعالة».



ويضيف: يعتقد الكثيرون أن أمراض المناعة الذاتية من سمات الشباب، بيد أن هذا غير صحيح، لأن التهاب المفاصل يمكن أن يظهر في أي عمر من عمر الطفل الرضيع وإلى 80 عاما، وذروة الإصابات تلاحظ في عمر 40 عاما.



المصدر: «gazeta.ru»