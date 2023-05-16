شكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاستشارية في «الهيئة» السابق لواء م.فيصل الجزاف رئيس مجلس إدارة التنس، على دعوته لحضور ختام الموسم، متمنيا عودة قريبة لرياضة الكرة الصفراء إلى أفضل مستوياتها، وقال لـ«الأنباء»:«تشرفت برئاسة لجنة استشارية مشكلة من قبل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وتضم عددا من الرياضيين المخضرمين. وقد انتهت اللجنة بعد عمل متواصل لأربعة أشهر متتالية، اطلعت خلالها على العديد من القوانين الرياضية الخليجية والعربية، من صياغة مشروع بقانون رياضي جديد بمنزلة خارطة طريق جديدة للرياضة الكويتية والوضع الرياضي بشكل عام بحاجة الى نقلة نوعية، وليس لحلول مؤقتة«ترقيعية»، ومشروع القانون الجديد يخدم الرياضة بجميع مجالاتها لأكثر من 10 أعوام مقبلة، ويحمي اللاعبين ومقدرات الدولة، ويعتمد في مواده الحوكمة والنزاهة والشفافية، ونأمل أن يتم إقراره من مجلس الوزراء ومجلس الأمة في المستقبل القريب دون عرقلة.