هادي العنزي



اختتم اتحاد التنس الموسم الرياضي 2022-2023 في أجواء احتفالية بحضور عدد من القيادات الرياضية، حيث توج بدر عنتر بطلا لبطولة فردي التنس للرجال بعد تغلبه على عيسى قبازرد بمجموعتين للاشيء (6-4، 7-5) في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأول على الملعب الرئيسي في مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس، فيما حصد اليرموك كأس التفوق العام للتنس برصيد 31 نقطة، وجاء خيطان ثانيا بـ29 نقطة، وذهب المركز الثالث لنادي الكويت بـ18 نقطة، كما كرم الفائزون بالمراكز الأولى لمنافسات الفردي والزوجي في البطولة الوطنية للبراعم (تحت 12 سنة)، والأشبال (تحت 16 سنة)، وبطولة الاتحاد للسن العام، والحكام المستجدين.



وقد حضر المباراة النهائية نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله، ورئيس اتحاد الفروسية مسعود جوهر حيات، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الاستشارية في «الهيئة» السابق لواء م.فيصل الجزاف، ورئيس مجلس إدارة اتحاد التنس علي حيات، والمدير العام لشركة التمدين الرياضية محمد مصطفى المرزوق، ونائب رئيس مجلس إدارة اليرموك حسن الغريب، ونائب رئيس مجلس إدارة الساحل سالم العازمي، وأمين السر العام بخيطان حاكم العنزي، وعضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوب، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة جواد الغريب، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التنس، وجمهور غفير من محبي رياضة الكرة الصفراء.



من جانبه، أبدى بشار عبدالله سعادته بحضور ختام موسم التنس، وقال لـ«الأنباء»: «توافر مجمع رياضي متميز على مستوى العالم، يستدعي معه تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويجب على الجميع في الهيئة والاتحاد والأندية واللاعبين إعادة رياضة التنس إلى المكانة التي تستحقها على المستوى الخليجي والإقليمي والقاري، وهي مسؤولية مشتركة، وعلينا جميعا من هيئة واتحادات وأندية العمل للعودة مجددا إلى المقدمة».



حيات: خطة تطوير



من جهته، أكد علي حيات أن مجلس إدارة اتحاد التنس المنتخب حديثا أعد خطة تطوير لمنتخبات التنس بجميع مراحلها السنية خلال الفترة المقبلة، وقال لـ«الأنباء»: «مجلس الإدارة وضع استراتيجية متكاملة للتنس، تشمل المشاركة في العديد من البطولات خارجية، لتحقيق نتائج أفضل بالمستقبل عما تحقق في السنوات الأخيرة، وتطوير المستوى الفني للاعبين، ورفع تصنيفهم في الاتحاد الدولي للتنس، بالإضافة إلى استضافة أكثر من بطولة دولية في هذه المنشأة الرياضية العالمية».



المشاري: بطولات دولية



إلى ذلك، أكد أمين الصندوق اتحاد التنس فؤاد المشاري، أن مجلس الإدارة حريص على تطوير اللعبة، من خلال خطة عمل واضحة المعالم، وقال: «يسعى مجلس الإدارة لاستضافة بطولتين دوليتين في الفترة المقبلة، وكذلك المشاركة في البطولات الخارجية الإقليمية والدولية لتطوير اللاعبين»، لافتا إلى انه تم توزيع جوائز قيمة على الجماهير لأول مرة في تاريخ اللعبة.



الأيوب: مستقبل مشرق



من جهتها، أشادت بلسم الأيوب بالمستوى الفني الذي قدمه بطلا الكويت في فردي التنس باليوم الختامي، وبحسن التنظيم، وقالت لـ«الأنباء»: «كلنا ثقة بأن تشهد الفترة المقبلة تطورا ملموسا لهذه الرياضة العريقة، نظرا لما يتمتع به رئيس مجلس الإدارة الجديد من شغف كبير بالعمل، ومعرفة تامة باللعبة لكونه لاعبا سابقا، كما نتطلع لمشاركة مزيد من الأندية».