

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دشن منتخب قطر الأول معسكره الداخلي الأول له، منذ انتهاء مونديال قطر 2022، وذلك استعدادا لخوض غمار الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.



وخاض «العنابي» تدريباته على ملاعب مركز تدريب المنتخبات الوطنية في أكاديمية التفوق الرياضي «أسباير» تحت قيادة المدرب البرتغالي الجديد كارلوس كيروش الذي تولى مهمة تدريب المنتخب خلفا للإسباني فيليكس سانشيز. وشهدت التدريبات انضمام لاعبي فريقي العربي والسد، بعد انتهاء مشاركتهما في نهائي النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر والتي توج بلقبها العربي بفوزه على السد 3-0. هذا، وضمن نادي الشمال البقاء في الدوري القطري الموسم المقبل، بعد أن تغلب على الخور وصيف الدرجة الثانية 2-1، خلال المباراة الفاصلة التي أقيمت مساء أول من أمس في ختام الموسم الكروي 2022-2023.