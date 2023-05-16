

تغلب يوفنتوس على ضيفه كريمونيزي صاحب المركز قبل الأخير بهدفين نظيفين في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. تقدم «اليوفي» بهدف عن طريق نيكولو فايولي مستغلا تمريرة من فيديريكو كييزا (55)، قبل ان يضيف المدافع البرازيلي بريمر الثاني (79). وعزز يوفنتوس رصيده في المركز الثاني بـ 69 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن إنتر الثالث لكن الأهم أنه ابتعد ايضا بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الخامس.



ويغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بين أسبوعين و3 عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة، في فخذه اليسرى حسب ناديه يوفنتوس. وكشفت الفحوص التي أجريت للاعب صباح أمس في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى «العضلة اليمنى من الفخذ اليسرى» وحاجته إلى ١٥ أو ٢٠ يوماً للتأهيل.



ولم يكن بوغبا محظوظا في مشاركته الأولى كأساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الإصابة بعد 23 دقيقة فقط من بداية المباراة أمام كريمونيزي.



وفي مباراة أخرى، واصل روما نزيف النقاط عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه بولونيا. وأصبح في جعبة روما، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الخامسة على التوالي في المسابقة، 59 نقطة في المركز السادس، لتتقلص آماله في التواجد ضمن فرق المربع الذهبي بالبطولة، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط عنه قبل خوض المراحل الثلاث الأخيرة بالمسابقة هذا الموسم.



فرنسا



فاز مرسيليا على ضيفه آنجيه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الـ 35 من الدوري الفرنسي. وخيم التعادل السلبي على مواجهة موناكو وضيفه ليل.