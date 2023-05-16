

الرياض ـ خالد المصيبيح



تستكمل اليوم الجولة 27 من الدوري السعودي بلقاءين مهمين جدا بالنسبة لطرفي المنافسة على اللقب، فيحل الاتحاد ضيفا على الهلال في الرياض وهو يبحث عن تعزيز صدارته والاقتراب كثيرا من تحقيق لقب طال انتظاره، كما يسعى إلى وضع حد للتفوق الهلالي عليه في السنوات الأخيرة والتي كان آخرها إخراجه من كأس الملك وقبلها الفوز عليه في الدوري ذهابا، كما يعيش الفريق أفضل حالاته المعنوية ويدرك لاعبوه أهمية الفوز اليوم إذا ما أرادوا قطع نسبة كبيرة جدا من تحقيق اللقب فيما يدخل الهلال لقاء اليوم بعد فوزه بلقب كأس الملك ليخرج من هذا الموسم بلقب وحيد بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.



وفي حائل، ستكون أنظار لاعبي النصر وجمهوره باتجاه الرياض حيث يأملون في تعثر الاتحاد مقابل فوزهم على مستضيفهم الطائي وذلك لتقليل الفارق مع الاتحاد إلى نقطتين. وكان النصر قد تعثر في الجولة الماضية بالتعادل مع الخليج وهي ما تسبب في إحباط جماهيره نسبيا. وكان الشباب قد خسر في لقائه المؤجل أمام الاتفاق بهدف وهو ما أطاح بآماله في اللقب.