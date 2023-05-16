

يدخل إنتر الإيطالي اليوم مواجهة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال اوروبا في كرة القدم أمام جاره ميلان وهو مرشح فوق العادة لبلوغ النهائي المرتقب في 10 يونيو المقبل في إسطنبول.



ويعيش «نيراتسوري» فترة ذهبية، حيث فاز في سبع مباريات على التوالي، من بينها لقاء الذهاب على «روسونيري» 2-0 في المباراة التي اعتبرت على أرض الأخير (يعتمد الفريقان الملعب نفسه)، ليضع قدما في النهائي، آملا ملاقاة الفائز بين ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومان سيتي الإنجليزي اللذين تعادلا 1-1 ذهابا ويخوضان الإياب غدا.



كما سجل انتر في هذه الفترة 20 هدفا، ومن الواضح انه يتحلى بثقة كبيرة افتقدها لفترات طويلة من الموسم حين خسر 11 مرة في الدوري (سيري أ)، اكثر من أي فريق إيطالي آخر ضمن المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية.



في المقابل، يبدو الوضع غير مستقر لدى ميلان عقب خسارة مذلة أمام سبيتسيا، مما أجبر الفريق والمدرب ستيفانو بيولي على الدخول في نقاش مع الجماهير عقب نهاية المباراة خارج الديار.



تراجع ميلان في المركز الخامس من الدوري بفارق أربع نقاط عن لاتسيو الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الابطال.



وتلقى ميلان جرعة أمل بعودة نجمه البرتغالي رافايل لياو الغائب الأبرز عن لقاء الذهاب بداعي الإصابة في الفخذ.



ويعد لياو لاعبا محوريا في صفوف فريقه ولعب دورا كبيرا في تأهل ميلان إلى نصف نهائي الابطال للمرة الأولى منذ عام 2007، وفي غيابه عانى فريق المدرب بيولي الأمرين من الناحية الهجومية.



تأثير لوكاكو



في الجانب الآخر، شكلت عودة البلجيكي روميلو لوكاكو إلى مستواه القديم سلاحا كبيرا للإنتر قبيل المباراة الفاصلة اليوم.



وبعد غيابه عن معظم فترات الموسم بسبب الإصابات وابتعاده عن مستواه المعهود خصوصا بعد مشاركة كارثية في كأس العالم، تمكن المهاجم البلجيكي من شق طريقه من جديد نحو القمة.



وتمكن لوكاكو من تسجيل خمسة أهداف اضافة الى ثلاث تمريرات حاسمة في المباريات الست الأخيرة، بما فيها ثنائية في الفوز على ساسوولو 4-2 السبت.



ومن البديهي أن يكون أي لاعب يقدم مستوى رفيع مثل لوكاكو أساسيا، حيث يسعى انتر للحفاظ على تقدمه الثمين بهدفين من مباراة الذهاب في السعي للتأهل الى النهائي والفوز باللقب المرموق للمرة الأولى منذ 13 عاما تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.



غير انه من المتوقع ان يكون البوسني المخضرم ادين دجيكو في خط الهجوم الى جانب الارجنيتني لاوتارو مارتينيز في مباراة الاياب، بينما من المفترض ان يدخل البلجيكي كبديل.



ما هو مؤكد هو أن «جوزيبي مياتزا» سيكون مسرحا لمواجهة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء عندما كان قطبا ميلانو من ابرز اندية أوروبا على الاطلاق، إذ يملك ميلان سبعة ألقاب آخرها في 2007 (في المركز الثاني وراء ريال مدريد الإسباني: 14) وإنتر ثلاثة في 1964 و1965 و2010.