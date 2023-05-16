

قال رئيس برشلونة، جوان لابورتا، إن النادي «سيبذل قصارى جهده» لإعادة نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف. وأشار لابورتا الى أنه تحدث مع ميسي لمحاولة استعادة العلاقة بينهما التي تضررت عندما غادر «كامب نو» في عام 2021.



وقال لابورتا لمحطة تلفزيون كاتالونيا العامة الإقليمية «تي في 3»: «لقد تحدثت إلى ليو بطريقة ما لإعادة تصويب الموقف الذي حدث، والذي اضطررت فيه إلى وضع النادي في المقدمة على حساب كل شيء، حتى هو أفضل لاعب في العالم». وتابع: «الحقيقة هي أنها كانت محادثة عاطفية للغاية، ممتعة للغاية، وقد أرسلنا رسائل لبعضنا البعض مؤخرا، لقد هنأته على كأس العالم».