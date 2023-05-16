هادي العنزي



شدد مدرب نادي السالمية د.محمد المشعان، على ضرورة المحافظة على نجوم الفريق في الفترة المقبلة، لأجل تعزيز حظوظ «السماوي» في المنافسة بالموسم المقبل.



وقال المشعان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»: «وقعت مع إدارة السالمية منتصف الموسم، وتحملت الكثير، سواء في منافسات الدوري، أو التراكمات الكبيرة التي كانت تعيق تقدم الفريق وذلك من أجل «مشروع فريق» قادر على الفوز بلقب كبير في الموسم 2023-2024، وهذا أحد الأسباب الرئيسة للتوقيع مع إدارة السالمية لموسم ونصف الموسم، بالإضافة إلى الالتزام بعدم هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، ومعالجة العديد من المشاكل التي كانت تواجه الفريق، وآمل من إدارة النادي تحمل مسؤولياتها والإبقاء على لاعبي السماوي في الفترة المقبلة، بما يضمن أن يكون الفريق منافسا الموسم المقبل، ومن شأن الإخلال بهذا الأمر أن يجعلني في حل من الاستمرار بالعقد المبرم بيننا مكرها».



ولفت إلى أنه قاد الفريق في أصعب الظروف، ورغم ذلك تأهلنا مع الستة الكبار بمعجزة كروية.



وأشار المشعان إلى أن السالمية يعاني من قلة عدد اللاعبين المتاحين على دكة البدلاء، مما يضعف معه من خياراتي التكتيكية، سواء قبل المباراة أو خلالها، مضيفا «لعبنا مباراة القادسية التي خسرناها 0-2 بتواجد عدد قليل من اللاعبين على دكة البدلاء، وهذا الأمر لا يستحقه «السماوي»، ولم نقدم المستوى المأمول، لكننا قدمنا أفضل ما لدينا وفق الإمكانات المتاحة، ويبقى هدفنا دائما الفوز في كل مباراة نلعبها، ونأمل التوفيق في المباريات المقبلة».