منصور السلطان



أسفرت حملة لقطاعي الأمن العام والنجدة، شملت مناطق (الشويخ الصناعية - حولي - خيطان - المهبولة - أسواق القرين - صناعية الجهراء)، عن ضبط 285 مخالفا بواقع (63) مخالفا لقانون الإقامة، و(40) انتهاء الإقامة، و(91) بدون إثبات، و(23) تغيب، و(2) إلقاء قبض جنائي، وإحالة 6 أشخاص ضبط بحوزتهم خمور ومخدرات الى «المكافحة»، كما ضبط بائع متجول، وشخص بحالة سكر، وتم تحرير (423) مخالفة مرورية، وذلك في 6 مناطق.



هذا، وتأتي هذه الحملات تنفيذا لسياسة وزارة الداخلية في القضاء على تزايد أعداد المخالفين لقانون الإقامة والعمل والمطلوبين بجميع المناطق.