أُعلنت مارغريت هيلين شيبرد من المملكة المتحدة فائزة بجائزة «أستر جارديان جلوبال نيرسينغ» 2023 في حفل تكريم رفيع المستوى أقيم بمركز الملكة إليزابيث الثانية في لندن. تولى د. آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم هيلث كير»، إعلان الفائز، فيما قدم الجائزة البروفيسور جيمي وترال، نائب رئيس ممرضي الصحة العامة بمكتب «تحسين الصحة وتقليص التفاوتات» التابع للحكومة البريطانية، وشيلا سوبراني، رئيس كلية التمريض الملكية، وأليشا موبين، نائب العضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم هيلث كير»، وتي جي ويلسون المدير التنفيذي ورئيس المجموعة شؤون الحوكمة والشركات «أستر دي إم هيلث كير».