عبدالله قنيص - سعود عبدالعزيز



أدرج محقق مخفر شرطة أبو فطيرة اسم وافدة سيرلانكية على قوائم إلقاء القبض وذلك على خلفية اتهامها بسرقة 850 دينارا والهرب من منزل كفيلها.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن مواطنا من مواليد 1974 أبلغ عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره (850 دينارا) من منزله وتحديدا في غرفة نومه من قبل خادمته (سريلانكية من مواليد 1996)، لافتا الى ان الواقعة حدثت بتاريخ 27/4/2023 وأن الخادمة قامت بالهروب من المنزل في يوم الواقعة نفسه. وفي قضية اخرى، أمر وكيل النائب العام بتصنيف قضية سرقة 2 كيبل وصندوق فيوز قيمتها 10 دنانير كجناية. وكان وافد مصري بصفته الممثل القانوني لشركة قال ان مجهولا تسور مزرعة في العبدلي وسرق صندوق فيوز و2 كيبل، مقدرا المسروقات بـ 10 دنانير.



وعقب تسجيل القضية، تم الإيعاز إلى رجال الأدلة الجنائية بالانتقال الى موقع البلاغ لرفع الآثار.