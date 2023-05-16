عبدالله الراكان



برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام أقيم صباح امس حفل توزيع شهادات الجودة العالمية لـ21 مركزا في الهيئة والذي نظمته إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي وبحضور عدد من قياديي الهيئة وممثلين عن المعاهد والمراكز.



وبدأ الحفل بكلمة ألقتها مديرة إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي د.سعاد الشبو رحبت من خلالها بمدير عام الهيئة د.حسن الفجام والحضور، مؤكدة على دور الهيئة في الإنجازات الجديدة التي تضاف إلى رصيدها الزاخر على مدار سنوات كثيرة مضت.



وقالت الشبو: لطالما دأبت الهيئة كمؤسسة أكاديمية رائدة منذ بداية نشأتها على بذل المساعي والجهود بهدف تحقيق رؤيتها نحو التميز والريادة من خلال تطبيق أحدث معايير الجودة ومواصفاتها.



بدوره، تحدث د.حسن الفجام خلال الحفل عن أهمية هذه الإنجازات وتأثيرها على العملية التعليمية وتحقيق ما تصبو إليه الهيئة في تطبيق المعايير العالمية الخاصة بالتنمية والجودة.



وفي ختام الحفل، كرم الفجام القطاعات الحاصلة على الاعتماد في الجودة العالمية الإدارية بعد اجتيازها عمليات التدقيق الداخلية والخارجية والتي قام بها مدققون خبراء من منظمات عالمية.