

تبدأ البلدية اليوم باستقبال المقبولين بوظيفة محام (ب) لاستكمال إجراءات التعيين وذلك حتى 24 الشهر الحالي.



وقد طلبت البلدية تقديم الأدوات والمستندات في مبنى البلدية (مبنى الوزير) حسب المجموعات التي تم توزيعها الى 6 مجموعات تبدأ حسب الأحرف الهجائية، كما تم تحديد اليوم الأخير لمن لم يحضر في الموعد المحدد وتسلم نتائج الفحص الطبي.



وحددت البلدية الأوراق والمستندات المطلوبة على النحو التالي:



٭ الحضور الشخصي لصاحب العلاقة، ولن تُقبل أي إنابة لتعبئة النموذج المخصص.



٭ عدد 2 صورة شخصية 4×6.



٭ صورة من الشهادة الجامعية وكشف الدرجات باللغة العربية عدد (2).



٭ صورة من المعادلة في حالة كانت الشهادة من جامعة خاصة داخل دولة الكويت عدد (2).



٭ في حالة كانت الشهادة من خارج دولة الكويت صورة من المعادلة صادرة عن وزارة التعليم العالي عدد (2).



٭ صورة البطاقة المدنية، على أن تكون سارية الصلاحية عدد (2).



٭ صورة من شهادة الجنسية.



٭ صورة من شهادة الميلاد.



٭ صورة من عقد الزواج (لفئة متزوج) + البطاقة المدنية للزوجة + شهادة الميلاد للأبناء (إن وجد).



٭ شهادة الموافقة على التعيين من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية (لفئة الذكور) لمواليد 10 مايو 1999.