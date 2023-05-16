

شارك البنك الأهلي الكويتي في معرض القبول الجامعي السنوي التاسع لخريجي الثانوية العامة الذي نظمته عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت في الشدادية، من 2 إلى 5 مايو الجاري، تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الدبيس بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي بالقطاعين الحكومي والخاص.



واستقبل المعرض أكثر من 1000 طالب يوميا من المدارس الخاصة والحكومية الذين حصلوا على فرصة للتعرف على سبل تحديد مستقبلهم التعليمي بما يناسب ميولهم الشخصية، بالتعاون مع المؤسسات والجامعات المشاركة من خلال عقد العديد من ورش العمل والندوات المتخصصة حول الطرق الأبرز لاختيار التخصصات الجامعية التي تناسب قدرات الطلبة التعليمية على جميع المستويات.



وقام البنك الأهلي الكويتي بعرض مميزات حساب «الطالب A+» المخصص للشباب وخصوصا الطلبة منهم، والتعريف بالمزايا العديدة التي يحصلون عليها عند فتح الحساب، بما فيها الحصول على هدية نقدية فورية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الطلابية، وبطاقة مسبقة الدفع مجانا لمدة سنتين بأعلى معايير الأمان للاستخدام في العديد من المحلات التجارية ولدى التسوق عبر الإنترنت، والعديد من الخصومات من المطاعم والكافيهات.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك جهير معرفي إن المشاركة في المعرض تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه للشباب وخريجي الثانوية العامة، والمعرض شكل فرصة لتعريف الطلبة على أبرز السبل المطلوبة قبل بداية رحلة دراساتهم العليا ودعمهم في اتخاذ القرار الصحيح الذي يناسب قدراتهم التعليمية، وتعريفهم على أبرز المزايا للخدمات والمنتجات والعروض التي نقدمها في إطار حساب الطالب A+.



وتابعت معرفي: «يشكل حساب الطالب A+ بعروضه ومزاياه المختلفة الخيار المثالي لخريجي الثانوية العامة وطلبة الجامعة»، مؤكدة أن البنك الأهلي الكويتي يمنح الأولوية لتعزيز رضا العملاء بشكل مستمر من خلال سلسلة من العروض الترويجية بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين الذين يتعامل معهم، مشجعة الطلبة على فتح حساب «الطالب A+» لدى البنك الأهلي الكويتي لتزويدهم بمجموعة من المزايا التي تناسب أسلوب حياتهم.



وذكرت أن البنك طرح العروض التي تواكب أهدافه لتوفير الخدمات والمنتجات التي تناسب احتياجات جميع أفراد المجتمع في الكويت.