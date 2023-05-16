ضمن مبادراته المتنوعة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، اختتم بنك الخليج ورشتي عمل لطلاب المدارس الثانوية والجامعة، بهدف دعم الشباب وإعدادهم لبيئة العمل المستقبلي.



واستضافت مدرسة الكويت الإنجليزية KES ورشة العمل الأولى، الخاصة بمعسكر الابتكار للمبتدئين، وذلك بمشاركة نحو 100 طالب، وسط أجواء مليئة بالحماس والتحديات، لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات العمل الحقيقي، من خلال التحليل والإبداع والعمل الجماعي، إذ قام المدربون من متطوعي بنك الخليج بإرشاد الطلاب لإكمال مهامهم وتشجيعهم على التفكير في تحقيق أهدافهم المهنية.



أما ورشة العمل الثانية بعنوان «كيف أبدأ؟»، فقد استضافتها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST)، وذلك بمشاركة نحو 40 طالبا في 3 دورات تدريبية بقيادة متطوعي بنك الخليج، تناولت كتابة السيرة الذاتية، وفن إجراء المقابلات، وفترة التدريب.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير الاتصالات المؤسسية ميسون العطار: تساهم ورش العمل المتنوعة التي نظمها بنك الخليج بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت في دعم وتطوير مهارات الشباب في المرحلة الثانوية والجامعية استعدادا لمرحلة ما بعد الجامعة، ما يسهل عليهم إمكانية الانخراط في سوق العمل.



وأشارت العطار إلى أن بنك الخليج في إطار مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية يولي اهتماما كبيرا في تمكين الشباب، وذلك تطبيقا لأهداف استراتيجية البنك 2025 ورؤية الكويت 2035 التي تعتبرهم ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.



يذكر أن الشراكة الناجحة بين بنك الخليج وجمعية إنجاز حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2022، إذ ساهم البنك في تدريب 8830 طالبا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية، من خلال أكثر من 14 برنامجا تدريبيا عالميا، كما شارك نحو 50 متطوعا من بنك الخليج في مختلف الأنشطة التدريبية التي تقدمها جمعية إنجاز.



وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.