أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية عن افتتاح الفرع الثاني لـ«جو أند ذا جوس»، المقهى الدنماركي الرائد عالميا والذي انطلق لأول مرة بالكويت في مارس الماضي، ويقع الفرع الجديد في «أرجان سكوير» في السالمية ويقدم للزبائن خيارات متنوعة من العصائر والمشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة الصحية في بيئة شبابية مفعمة بالطاقة والروح الإيجابية.



يأتي افتتاح الفرع الثاني لـ«جو أند ذا جوس» في الكويت بعد أقل من شهرين على انطلاقته في منطقة الشويخ ويتميز بموقعه الاستراتيجي الشبابي، إذ يقع في «أرجان سكوير»، وسط منطقة السالمية بجوار عدد من المرافق الحيوية، أبرزها الجامعة الأميركية في الكويت. وسيصبح هذا الفرع الوجهة المثالية المفضلة للشباب والطلاب الذين يرغبون في تناول وجبات صحية خفيفة أو عصائر طازجة أو مشروبات ساخنة في بيئة نابضة بالحياة تشجع على النشاط والابتكار.



وتأسس مقهى «جو أند ذا جوس» في كوبنهاغن بالدنمارك، وبدأ بالتوسع إلى أن أصبح لديه أكثر من 300 فرع حول العالم. دخل مؤخرا إلى السوق الخليجي، وافتتح أفرع عدة في بلدان خليجية من ضمنها الإمارات والسعودية وقطر، ويهتم المقهى بجيل الشباب الصاعد ويوفر لهم بيئة عملية ومنصة إبداعية لتشجيعهم على الاجتهاد والعطاء، كما يقدم خيارات متنوعة من العصائر والقهوة والأطعمة الصحية في أجواء عصرية ممتعة.