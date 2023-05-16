مشاكل الطلاق من أهم أسبابها عدم الاستقرار في السكن ومثل هذه الأمور تحتاج إلى اهتمام بتمويل بنك الائتمان من صندوق الأجيال القادمة



بدر السهيل



أكد عضو المجلس المبطل 2023 مرشح الدائرة الثانية د.فلاح الهاجري على ضرورة الاستقرار السياسي وهو الذي سيضع الأمور في نصابها، مبينا أنه بوجود هذا الاستقرار تستطيع أن نعمل، مضيفا انه في خضم التناقضات التي تحدث الآن والتناحر والتشنج ذلك ما يجعل البلد في صراعات جانبية».



وأكد الهاجري في لقاء مع ناخبي الدائرة الثانية مساء أمس الأول في ديوان النائب السابق دعيج الشمري أن التصعيد سيكون سيد المرحلة المقبلة إن لم يكن هناك طرح راق وواع من النواب، داعيا النواب الإصلاحيين إلى توحيد الصف في المرحلة القادمة على الأولويات التي تهم المواطن ومنها الصحة والإسكان والتعليم والتوظيـــــف وزيـــادة الرواتب للموظفـــــــين والمتقاعدين.



وحول الطموحات في المرحلة القادمة وعما إذا كانت هناك تهدئة قادمة أم سيكون هناك تصعيد، قال الهاجري إنه في حال استمرار عدم وجود استقرار سياسي، فالتصعيد قادم، خاصة ان جميع الأشخاص المختلفين مترشحون جميعا في أماكنهم ودوائرهم.



وأشار إلى وجود مالي سياسي في جميع الدوائر، فضلا عن التحرك على جميع الأصعدة ومن كل صوب، مضيفا: «الكل ينشد الإصلاح لكن أتوقع أن القليل من النواب هم من ينشدونه بشكل واضح وحقيقي».



وطالب الهاجـــــري بالمواطنة العادلة والتي تحقق العدالة في تنصيب القياديين وكذلك الحد من تعارض المصالح، مؤكدا ضرورة طمأنة المواطن بأن حقوقه مكفولة، وهذه من أهم النقاط الرئيسية.



وشدد على ضرورة إقرار مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ انه لا يجوز أن يشعر المواطن بأنه غريب في بلده، مشيرا إلى أن الرشاوى والواسطات منتشرة في أغلب الأماكن الحكومية.



وذكر أنه لابد من وجود هيئة أو مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات للحد من استخدام الأدوات غير الأخلاقية وإقرار نزاهة وشفافية واحترام إرادة الأمة.



وقال إن «الشعب اختار نوابه وطالب رئيس الوزراء بأن يختار وزراءه بالشكل المسؤول، ونحتاج إلى رجال دولة ولا نحتاج إلى موظفين كبار».



ودعا إلى ضرورة تنظيم العمل الخيري، الذي نفتخر به في الكويت جميعا، مطالبا بقانون ينظم ويشجع العمل الخيري خاصة أنه مفخرة للكويت وخارجها.



وتطرق إلى الرعاية الشاملة ومنها التعليم قائلا: «وما أدراك ما التعليم فهو في انحدار والغش في ازدياد بالرغم أن ما يصرف عليه من ميزانية بلغت 2 مليار دينار و400 مليون دينار لكن دون جدوى».



وأضاف ان القطاع الصحي كذلك يحتاج إلى منظومة صحية متكاملة ويصرف عليها المليار ونصف المليار ونفتقر إلى الأدوية في المستوصفات وهي تحتاج إلى نفضة كاملة حتى لا يستشري العلاج السياحي، ونحتاج إلى العلاج الحقيقي الذي ينفع المرضى المستحقين ولا يخدم المتنفعين بالعلاج السياحي».



وبشأن القضية الإسكانية، قال الهاجري: «لابد من كسر احتكار الأراضي الفضاء، فهناك 11% المستغلة بينما 89% هي أرض فضاء»، مطالبا بإقرار قانون بإنشاء هيئة لتنظيم الأراضي الفضاء وقانون المدن الإسكانية الذي تم إقراره في المداولة الأولى في المجلس المبطل وحكم المحكمة حال دون إقرار المداولة الثانية».



وأكد أن استقرار الأسرة هو استقرار للبلد، لافتا إلى أن مشاكل الطلاق من أهم أسبابها هو عدم الاستقرار في السكن، ومثل هذه الأمور تحتاج إلى اهتمام خاص بالسكن الخاص ودعمه وتمويل بنك الائتمان من صندوق الأجيال القادمة.



وقال إن العاطلين عن العمل بالطوابير ويحتاجون إلى التوظيف للشباب والشابات، لافتا إلى أن كتب الترشيح تم وقفها، والحكومة تجيد العبث والتأخير وتعطيل مصالح الناس، ولا تواجه المجلس في القوانين المقدمة عبر اللجان.



وأكد أن من أهم القيم الفاضلة أيضا هي رعاية الأسرة، مشددا على ضرورة حماية الشباب والشابات من آفة المخدرات وتعزيز دور المسجد والمدرسة.