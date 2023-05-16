الصراعات تعطل النهضـة العمرانية والتطــور التنموي وهذا مـا شاهدنـاه إزاء الجمـود العمراني والبنائي الذي نعيشه حالياً



شدد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة على أن وقف هدر وقت الكويت واستنزاف طاقاتهــــا بمواضيع جانبية وخلافات شخصية هو من النقاط المهمة ومطلب رئيسي يجب علينا الاهتمام به وعدم إغفاله والانتباه له وحله فورا.



وأضاف أبوشيبـــة في تصريح صحافي «حان الوقت لنقول كفى صراعات سياسية أضرت بمصالح الوطــــن والمواطنــــين وأوقفت عجلة التنمية، فالبلد تخلـف عن ركـــب الدول المتقدمة، وأكبر دليل على ذلك يكمن في مقارنتنا بالدول الخليجية الشقيقة التي نهضت نهضة عمرانية بشكل كبير، بينما نحن ما زلنا قابعين في صراعاتنــــا».



وأكد أبوشيبـــة أن «الصراعات من شأنها أن تشغل الوطن عن النهضة العمرانية والتطور التنموي، وهذا ما شاهدناه إزاء الجمود العمراني والبنـــــائي الذي نعيشه»، موضحا أن الوطن يزخر بكوادر وطنيــــة قادرة على النهـــوض بالوطــــن في حال وجدوا الدعم والاهتمام والمساحة الكافية من قبل الحكومة».



ودعا الجميع إلى الابتعاد عن الصراع والاهتمـــام بالوطــــن وكوادره الوطنية حتى ننهض بوطننا ونجعله متقدما ومتطورا وفي مصاف الدول المتقدمة، سائلا الله أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه».