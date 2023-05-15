أكد رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي على حرص بلدية الكويت الدائم على مد يد التعاون لجميع الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بما يصب في المصلحة العامة لدولتنا الحبيبة الكويت.



جاء ذلك على هامش مشاركة بلدية الكويت في الحملة الوطنية للنظافة والتي أقيمت تحت شعار "ديرتنا تستاهل"، والرامية إلى توعية الجمهور بنظام إخراج القمامة وآلية التعامل مع النفايات بهدف التشجيع على الحفاظ على البيئة.



وأضاف العنزي أن بلدية الكويت ساندت الهيئة العامة للزراعة في تنظيف حديقة الدسمة، وذلك عبر توفير العمالة والآليات اللازمة لتعقيم ألعاب الأطفال المتوفرة داخل أسوار الحديقة، لافتاً إلى أن دور البلدية الأساسي يتمثل في خارج أسوار الحديقة، ولكنها حرصت على المشاركة من مبدأ التعاون والتضامن مع الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف السامية.



وتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التوعوية.



وأشار العنزي على هامش الحملة إلى أن بلدية الكويت لن تدخر جهداً في تقديم يد العون لكافة الجهات والمؤسات الحكومية وجمعيات النفع العام في مجال المحافظة على النظافة العامة والبيئة.