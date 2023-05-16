أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم امس للاقتحام والتخريب.



وأعربت الوزارة، في بيان، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، ولأشكال العنف والتخريب كافة، خاصة تلك التي تستهدف المباني الديبلوماسية وتنتهك حرمتها، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية.



على صعيد متصل، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي إن جميع طواقم البعثة الديبلوماسية الأردنية في السودان بخير، وأضاف في تصريح لوكالة «عمون» الإخبارية أن البعثة الديبلوماسية تتواجد في مدينة بورتسودان السودانية وليس في الخرطوم. ولفت إلى أن الوزارة مازالت تقوم بمتابعة حيثيات الملف ورصد آثار الأضرار، جراء اقتحام مبنى السفارة في الخرطوم. وأوضح أن البعثة تعمل لتسهيل أي إجراءات للأردنيين الذين لم يغادروا حتى الآن، وبين أن أغلب الأردنيين غادروا السودان ضمن عمليات الإجلاء التي أجراها الأردن.