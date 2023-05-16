دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والماء، عن ان الإدارات المعنية بتجهيز كشوفات الدفعة الثانية من مكافآت الأعمال الممتازة شارفت على الانتهاء تمهيدا لاعتمادها من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان مطلق أبورقبة بعد اعتماده الأسبوع الماضي كشوفات الدفعة الأولى.



وتوقعت المصادر أن يعتمد الوزير الكشوفات نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، مبينة انه تم الأسبوع الماضي صرف المكافأة لأكثر من 11 ألف موظف، لافتة إلى ان القطاعات المعنية انتهت من إدخال تقييم 26 ألف موظف في وقت قياسي مقارنة بالسنوات الماضية، حيث حصل 23 ألف موظف على «امتياز»، و3 آلاف على «جيد جدا»، و600 موظف على «جيد» وحصل البقية على تقييم «ضعيف».



وأوضحت أن الوزارة تسعى لإدخال بقية تقاييم الموظفين في القريب العاجل بعد إزالة المعوقات، لافتة إلى وجود موظفين حصلوا على درجة «امتياز» من قبل مسؤوليهم المباشرين إلا أنهم لم يكملوا أيام الدوام المطلوبة.



وفي سياق منفصل، قالت المصادر إن الوزير أبورقبة ينتظر حاليا موافقة ديوان الخدمة المدنية على مطابقة أسماء بعض الموظفين المرشحين للتدوير مع التخصصات المراد نقلهم إليها.