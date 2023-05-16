أسامة أبو السعود

أعلن مدير مركز نظم المعلومات إبراهيم العنزي، أن وزارة الأوقاف أطلقت خدمة جديدة لموظفيها من خلال تطبيقها الالكتروني بوابة وزارة الأوقاف الالكترونية .

وقال العنزي في تصريح لـ "الأنباء"، أن الخدمة الجديدة ستقضي على طوابير الانتظار وألغت تماما الحاجة للمراجعة الشخصية من الموظفين لمبنى الوزارة لتقديم طلب صرف بدل الشاشه، كما أنه من خلال التطبيق قامت إدارة نظم المعلومات بتبسيط الإجراءات اللازمه للحصول على البدل لمستحقيه بحسب طبيعة العمل والمسمى الوظيفي.

وأوضح العنزي أن من مميزات الخدمة الآلية الجديدة استبعاد المسميات الوظيفية التي لا يحق لهم صرف البدل بشكل آلي مما يحول دون وقوع أخطاء في عملية الصرف .

وكشف العنزي أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق المزيد من الخدمات الالكترونيه للعاملين في الوزارة من جهة وللمواطنين من جهة أخرى من خلال تطبيق سهل .