الظفيري: المدرسة مجهّزة لتواكب التطور في الدول المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة

العتيبي: نهدف إلى تعديل السلوك والتخاطب والنطق وتطبيق اختبارات مقاييس وفق البرنامج العالمي "ABA"

عبدالعزيز الفضلي

افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، مدرسة السلوك التوحدي في منطقة السالمية والتابعة لمدارس التربية الخاصة والتي انتقلت من مبناها القديم في منطقة حولي الى منطقة السالمية .

وفي هذا السياق أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري أن المدرسة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة لتواكب التطور في العديد من الدول المتقدمة لخدمة ذوي الاعاقة مشيراً الى انه تم نقلها من منطقة حولي الى منطقة السالمية في مبنى أكبر ليستوعب عددا أكبر من الطلاب ممن يعانون اعاقة السلوك التوحدي وتم توفير جميع الخدمات لفئة هامة من أبناء المجتمع ولله الحمد والمنة فإن معالي الوزير أشاد بما شاهده من تجهيزات على ارض الواقع وتقدم بالشكر لكل الجهود التي وصلنا بها الى هذا المبنى المميز ونخص بالذكر مدير ادارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي ومدير المدرسة هاني بومجداد والهيئتين الادارية والتعليمية .

ومن جانبه أكد مدير ادارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي، اننا نهدف من افتتاح هذا المبنى إلى تعديل السلوك والتخاطب والنطق وسوف تقدم المدرسة خدمات نفسية واجتماعية لهذه الفئة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب

وكشف العتيبي ان ادارة المدرسة تعمل على تطبيق برنامج اختبارات مقاييس وفق البرنامج العالمي ABA وهو برنامج يسعى لتحليل السلوك التطبيقي و هو نهج مثبت علمياً لفهم سلوك تُساهم البيئة في تشكيله، وهو برنامج شامل مبني على مبادئ تحليل السلوك. طُورت طرقه “ABA” لدعم الأفراد من ذوي اضطراب طيف التوحد أو من ذوي الاضطرابات السلوكية أو النمائية الأخرى من نواح عدة:

تعليم مهارات وسلوكيات جديدة.

الحفاظ على السلوكيات المرغوبة.

الحد من السلوكيات التداخلية وضبطها.