عبدالعزيز الفضلي

أقامت جمعية المعلمين الكويتية حفلاً تكريمياً للهيئة التعليمية والطلبة والطالبات الحاصلين على جوائز خليجية وعربية ودولية وذلك للعام الدراسي 2022/2023 .

وقال راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني: "سعداء اليوم في حضور هذا الحفل وهذه الشراكة بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية التي تمثل أحد روافد المجتمع المدني، مشيراً الى ان ذلك ينعكس بالشئ الايجابي والطيب على أبنائنا الطلبة والطالبات وتحفيزهم وتشجيعهم على الانخراط في الانشطة الطلابية التي تصقل شخصية الطالب" .

واضاف ان هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين والذين حققوا انجازات في المجالات العلمية والثقافية والتربوية، منوهاً ان ذلك هو نتيجة الجد والاجتهاد والتفوق والذي يعتبر بحد ذاته الفوز الحقيقي .

واعرب السليماني عن بالغ شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية على إقامة مثل هذه المناسبات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية سواء للطلبة او المعلمين متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار .

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، حرص الجمعية على إقامة هذا الحفل بشكل سنوي وذلك انطلاقا من تشجيعها للمواهب من أبنائنا الطلبة والطالبات والمتعلمين والموجهين الفنيين، لافتاً إلى أنه يأتي هذا الحفل والتكريم ضمن خطة دولة الكويت 2035 التي تنشد المكانة الدولية والعالمية في مختلف المحافل العالمية والمرتكزة على رأس المال البشري المبدع .

وبين الهولي ان عدد المكرمين الحاصلين على جوائز خليجية وعربية ودولية للعام الدراسي 2022/2023 م 150 ما بين طلاب وطالبات ومعلمين وموجهين فنيين، موضحاً اننا مستمرون في تكريم المتميزين من المتعلمين واهل الميدان التربوي وذلك من منطلق حرصنا على تشجيع ابنائنا المبدعين في مختلف المجالات .

واعرب عن بالغ شكره وتقديره لراعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة د غانم السليماني على حضوره ورعايته لهذه الفعالية التربوية الهامة .