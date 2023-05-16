بشرى شعبان

كشف مصدر في وزارة الشؤون أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف، عبدالعزيز المطيري، التعميم الإداري رقم (5) لسنة 2023، والذي وجه خلاله الوكلاء المساعدين بضرورة تيسير وتسهيل أعمال الجهات الرقابية المشرفة على أعمال الوزارة والتعاون معهم بما يحقق مصلحة الوطن ويحافظ على المال العام.

وأكد التعميم ، أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والجهات الرقابية الخاضعة لها، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة.

كما شدد التعميم على ضرورة الاحاطة واتخاذ اللازم نحو الايعاز لكل العاملين بالإدارات والأقسام ومراكز العمل التابعة لهم لتسهيل مهمة رئيس وفريق العمل التابع لديوان المحاسبة لتنفيذ برنامج التدقيق لتقيم كفاءة وفاعلية إدارة الرعاية الأسرية في صرف المساعدات الاجتماعية.