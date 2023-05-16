الآلية المتبعة لدى قطاع البريد تتم عن طريق الرسائل النصية فقط

عبدالله الراكان

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د. أحمد الحسيني في تصريح صحافي اليوم، إنه لوحظ في الأيام القليلة الماضية قيام أشخاص مجهولين بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني للعملاء الكرام تتضمن طلب دفع رسوم لتسليم الطرود والشحنات البريدية.

وأشار الحسيني أن الرسائل التي تصل للعملاء عبر البريد الالكتروني لا تحمل صفة بريد الكويت وإنما هي رسائل ترسل عبر أشخاص مجهولين بهدف سرقة أموالهم وبياناتهم.

وأكد الحسيني أن الآلية المتبعة لدى قطاع البريد الخاصة بتسليم الشحن البريدية تتم عن طريق الرسائل النصية فقط والتي تطلب من العميل الدخول إلى الموقع الإلكتروني وإعطائه الحرية في اختيار آلية استلام الشحنة البريدية إما بالحضور مباشرةً لمركز الفرز بريد المسايل، أو اختيار خدمة التوصيل وفي حال اختار العميل الآلية الأخيرة يتوجب عليه اتباع التعليمات من خلال الدخول للموقع الإلكتروني (https://KuwaitPost.moc.gov.kw) وإنشاء حساب شخصي خاص للعميل تتم من خلاله الدفع بطريقة آمنة .

وأضاف الحسيني بأن الرسائل التي تصل للعملاء الكرام عبر البريد الإلكتروني والتي تتضمن روابط للدفع بشكل مباشر غير صحيحة وأن قطاع البريد غير مسؤول عنها ولا يقوم بإرسال بريد الإلكتروني, حيث أن الآلية المتبعة لديه إرسال رسائل نصية فقط .

وشدد الحسيني في ختام التصريح على العملاء الكرام من المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من مصدر الرسالة عبر الدخول للموقع الإلكتروني (https://KuwaitPost.moc.gov.kw) أو الاتصال على الرقم (1880545) قبل التفاعل مع الرسالة حتى لا يكونوا عُرضةً للسرقة واختراق البيانات .