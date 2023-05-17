وزير التجارة: حظر تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة 6 أشهر

"ديوان الخدمة" ينفذ برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارة القياديين في التنبؤ ومواجهة وتقييم الأزمات

مريم بندق

قالت مصادر لـ «الأنباء»، إن إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون 6 أيام، حيث يصادف يوم الوقوف بعرفات الثلاثاء 27 يونيو، وأيام العيد على التوالي الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 28 و29 و30 يونيو، والأحد 2 يوليو تعويضا عن الجمعة، على أن يستأنف الدوام رسميا الإثنين 3 يوليو، مستدركة بقولها ان هناك احتمالا ضعيفا ان يكون السبت 1 يوليو بدلا من الجمعة، ففي هذه الحالة يستأنف الدوام الأحد. هذا، وأصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان قرارا تلافيا لزيادة الأسعار نص على حظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة 6 أشهر، وجاء في القرار: على المسؤولين تنفيذه فيما يخص كلا منهم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

تصريح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم المرأة الكويتية

هنأ سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الكويتية، المرأة الكويتية على الإنجاز والتفوق بكل المستويات المحلية.

وفيما يلي نص التصريح :

وزير التجارة: حظر تصدير ورق الكرتون

أصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير نفايات ورق الكرتون لمدة 6 أشهر ، وجاء في القرار "على المسؤولين تنفيذ هذا القرار فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

"ديوان الخدمة" ينفذ برنامجاً تدريبياً لتطوير مهارة القياديين في التنبؤ ومواجهة وتقييم الأزمات

نفذ ديوان الخدمة المدنية، برنامجا تدريبيا بعنوان "إدارة الأزمات والمخاطر" خصص للفئة الوظيفية العليا وشارك فيه عدد من القياديين من الوزارات والهيئات والمؤسسات.

وبحسب الديوان، يهدف البرنامج إلى تطوير مهارة القياديين في تقييم الأخطار الناتجة عن الأزمات ومعرفة أهمية التخطيط والتنبؤ في إدارة ومواجهة الأخطار ليكون المشارك قادرا على وضع خطة متكاملة لإدارة أي أزمة في حال حصولها، لا قدر الله، هذا ويواصل الديوان تنظيم بقية البرامج التدريبية التي أعلنها في خطة العام 2023.