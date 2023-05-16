دمشق - هدى العبود



رحل المخرج السوري هشام شربتجي عن عالمنا اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 75 عاما.



ونعت نقابة الفنانين في سورية المخرج الراحل، وكتبت: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل المخرج القدير هشام شربتجي».



وتعرض الراحل لجلطة دماغية منذ عامين تقريبا، ورغم تحسن حالته إلا أنه بقي يعاني من أعراضها حتى وفاته اليوم.



وهشام شربتجي مخرج سوري من مواليد دمشق، ويعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الـ25 سنة الأخيرة، حاصل على بكالوريوس أكاديمية الفنون (المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة)، وأكمل دراسته في ألمانيا، ولاقت أعماله رواجا كبيرا في كل البلدان العربية لما تميزت فيه من خفة ظل، ومن معالجة لمواضيع كوميدية بسيطة قريبة من هموم الناس في كل مكان.



لقب بـ «شيخ الكار» وهو والد المخرجة رشا شربتجي، وكانت له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة «مرايا» ابتداء من «مرايا» عام 1984، ثم «مرايا» سنة 1986 و«مرايا» عام 1988، قبل أن يبتعد عن إخراج السلسلة ليتابع بها ياسر العظمة بمفرده مع مخرجين آخرين منهم مأمون البني، ولكن شربتجي عاد وأخرج «مرايا» سنة 2006.



وأبرز أعمال المخرج الراحل أيضا «يوميات مدير عام» و«عيلة 5 نجوم» وغيرهما من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.