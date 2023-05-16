دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان م. مطلق العتيبي، 10 قرارات تدوير لمراقبين إدارات ورؤساء أقسام في عدة قطاعات تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

وجاء في القرارات، نقل مراقب مراقبة انهاء الخدمات والعقود في إدارة شؤون العاملين فطاع الشؤون الإدارية فاطمة الخميس للعمل مراقبا لمراقبة موازنة الباب الأول في إدارة ترتيب الوظائف بذات القطاع ونقل مراقب مراقبة الخدمات والتدريب في محطة الدوحة الرشقية قطاع محطات القوى بدرية المطيري للعمل مراقبا لمراقبة الخدمات والتدريب في مجطة الدوحة الغربية بذات القطاع ونقل مراقب مراقبة التخطيط في محطة الدوحة الشرقية بقطاع محطات القوى احمد الجميلي للعمل مراقبا لمراقبة التخطيط في محطة الدوحة الغربية بذات القطاع ونقل مراقب مراقبة التخطيط في محطة الدوحة الغربية بقطاع محطات القوى رفعة الشمري للعمل مراقبا لمراقبة التخطيط في محطة الدوحة الشرقية بذات القطاع.

وشملت القرارات نقل رئيس قسم المتابعة في إدارة انارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية عامر شاه للعمل رئيسا لقسم الطوارئ في محطافظة الفروانية بغدارة شبكات التوزيع الكهربائية بذات القطاع ونقل رئيس قسم المتابعة في إدارة تخطيط البرامج والمتابعة بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية نواف الفضلي للعمل رئيسا لقسم تنفيذ محطات التحويل الثانونية بذات القطاع ونقل رئيس قسم التشغيل في مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية بمحافظة الأحمدي لإدارة شبكات التوزيع الكهربائية بقطاع شبكات التوزيع عبدالله شاه للعمل رئيسا لقسم الطوارئ مراقبة شبكات التوزيع بمحافظة حولي بذات القطاع ونقل رئيس قسم الطوارئ مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية بقطاع شبكات التويع عبدالله عسكر للعمل رئيسا لقسم التشغيل مراقبة شبكات التوزيع بمحافظة الأحمدي بذات القطاع.

كما تضمنت القرارات نقل رئيس قسم الإنارة بمحافظة الفروانية إدارة انارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية فيصل العنزي للعمل رئيسا لقسم انارة محافظة الجهراء بذات القطاع ونقل رئيس قسم الإنارة لمحافظة الجهراء في إدارة انارة الشوارع بقطاع شبكات التوزيع الكهربائية للعمل رئيسا لقسم إنارة محافظة الفروانية بذات القطاع.