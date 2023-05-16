أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم الثلاثاء عن بدء التسجيل في برنامج (تنمية المهارات القيادية لدى الشباب) الذي تقيمه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط ويستمر حتى 15 يونيو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي، إن التسجيل لهذا المشروع الذي يهدف الى تعزيز قدرات وتمكين الفئات الشبابية من المهارات الحديثة في مجال القيادة والإدارة والتخطيط والابتكار سيكون عبر موقعها الإلكتروني (www.youth.gov.kw).

وأضافت أن البرنامج الذي سيعقد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين يتضمن دورات تدريبية يقدمها أكاديميون متخصصون في في المجال تتضمن على ثلاث محاور.

وأوضحت أن البرنامج يشمل عدة محاور من شأنها تعزيز مهارات القيادة لدى الشباب وهي محور تنمية المهارات القيادية والإدارية ومحور تنمية مهارات الإبداع والإبتكار وحل المشكلات اضافة الى محور التنمية ومهارات طرح المبادرات التنموية.

وأشارت إلى أن البرنامج يقام بالفترة المسائية بالمعهد العربي للتخطيط بمنطقة الشويخ داعية الشباب من الجنسين للتسجيل والاستفادة من هذا البرنامج في حياتهم العلمية والوظيفية.