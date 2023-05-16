قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء، إنها تتابع ببالغ الأسف ما حدث من اقتحام لمقر سكن رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت وسفارة الأردن بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الديبلوماسية، وتطالب الأطراف السودانية كافة بالالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات (جدة) الأخيرة والانخراط في المسارات السياسية التي تسعى للوصول إلى حل عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعلنت تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم أمس الإثنين للاقتحام والتخريب.

وأعربت الوزارة في بيان، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولجميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الديبلوماسية والمباني التابعة لها، والذي يعد انتهاكا صارخا لجميع الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961.

وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وجميع الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيقة، الى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الديبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس تعرض مبنى سفارتها بالخرطوم للاقتحام والتخريب، في حين أكد المتحدث باسم الوزارة سنان المجالي، أن أفراد البعثة الديبلوماسية بصحة جيدة وبخير.