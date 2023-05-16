أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء، عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة (عبدالله المبارك) الجوية متوجهة إلى السودان، هي الثامنة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الكويت ومن خلال حملة (الكويت بجانبكم) ستسير المزيد من طائرات الإغاثة للأشقاء في السودان تنفيذا للتوجيهات السامية بتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب السوداني الذي يواجه ظروفا معيشية صعبة جراء الأوضاع الداخلية في البلاد.

وأضاف أن الكويت كانت على قدر الحدث والمسؤولية ولم تتوان في تلبية الواجب الإنساني عبر برامجها الممتدة للشعب السوداني، مشيرا الى أن الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية للإشراف على توصيلها.

وذكر الزيد أن التبرع لحملة (اغيثوا السودان) يأتي تكاتفا مع الأشقاء السودانيين وتعبيرا عن مشاعر الود والمحبة الراسخة بين شعبي البلدين، ومساهمة في التخفيف من معاناتهم.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر، بناء على التوجيهات السامية، إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.