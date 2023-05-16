يكرّم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في دورته الأولى التي تقام خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر المقبل المخرج الأسترالي ذا الأصول اليونانية أليكس بروياس أستاذ أفلام الخيال العلمي والفانتازيا في أميركا وأستراليا.

«أليكس» ولد في مصر وعاشت عائلة والده بها قرونا طويلة وغادرها في الثالثة من عمره ليعيش مع أسرته في أستراليا.

يقول الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم المدير الفني للمهرجان: ان المهرجان سيخصص قسما خاصا يعرض خلاله مجموعة من أهم الأفلام التي قدمها «بروياس» للسينما والتي تنتمي جميعها لنوعية الخيال العلمي والفانتازيا.

وذكر أنه في عمر الواحد والثلاثين، صنع «بروياس» واحدا من أهم أفلام الأبطال الخارقين وهو «الغراب» The Crow والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا رغم وفاة بطل الفيلم براندون لي (ابن بروس لي) بإصابة أثناء التصوير.

وأضاف: في عمر الخامسة والثلاثين، قدم فيلمه «مدينة مظلمة» 1998 وهو فيلم ينتمي إلى نوعية الخيال العلمي النوار وهي نوعية أفلام انتشرت في الأربعينيات والخمسينيات وعادت مرة أخرى في فترة التسعينيات ليحقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا. وهو الفيلم الذي أثر في الكثير من أفلام الخيال العلمي التي صنعت بعده في السينما الأميركية منها سلسلة أفلام «ماتريكس».

وتابع: قدم أيضا فيلم الخيال العلمي «أنا.. إنسان آلي» I, Robot 2004 بطولة ويل سميث والذي نجح نجاحا كبيرا في كل أنحاء العالم وفيلم «المعرفة» Knowing 2009 بطولة نيكولاس كيدج وفيلم Gods of Egypt 2016 بطولة جيرارد بتلر.

وأشار عبدالرحيم إلى تأثره في أسلوبه البصري على الإضاءة الخافتة والظلال والصورة الضبابية وهي أساليب تعتمد على التخطيط والتنفيذ أثناء التصوير وفي مرحلة المونتاج. بالإضافة إلى استخدام خدع بصرية جديدة ومبتكرة وسرد ينتمي إلى فن الكوميكس وروايات الخيال العلمي.

وواصل: تأثر «بروياس» بمخرجي السينما العالميين الكبار الذين أسسوا السريالية والتعبيرية والخيال العلمي في السينما، بينما كان له تأثير كبير على مخرجي الخيال العلمي والفانتازيا في القرن الواحد والعشرين.

ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو.

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحافيين.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ على البيئة.